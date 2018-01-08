《傳聞》環球醫療（２６６６）股東中信資本租賃沽約６﹒７％股權

《傳聞》市場消息人士指出，環球醫療（０２６６６）股東中信資本租賃出售約１﹒１５億

股，每股作價７﹒４元，比上日收市價呈６﹒９％折讓。

環球醫療於今早０９：００ａｍ錄多手共約１﹒１５億股市前交易，佔已發行股本約

６﹒７％，每股造７﹒４元，涉資約８﹒５億元，相信是中信資本租賃售股交易上板。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

