《傳聞》市場消息人士指出，環球醫療（０２６６６）股東中信資本租賃出售約１﹒１５億
股，每股作價７﹒４元，比上日收市價呈６﹒９％折讓。
環球醫療於今早０９：００ａｍ錄多手共約１﹒１５億股市前交易，佔已發行股本約
６﹒７％，每股造７﹒４元，涉資約８﹒５億元，相信是中信資本租賃售股交易上板。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/01/2018 13:15
《傳聞》環球醫療（２６６６）股東中信資本租賃沽約６﹒７％股權
《傳聞》市場消息人士指出，環球醫療（０２６６６）股東中信資本租賃出售約１﹒１５億
股，每股作價７﹒４元，比上日收市價呈６﹒９％折讓。
環球醫療於今早０９：００ａｍ錄多手共約１﹒１５億股市前交易，佔已發行股本約
６﹒７％，每股造７﹒４元，涉資約８﹒５億元，相信是中信資本租賃售股交易上板。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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