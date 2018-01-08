《傳聞》龍湖地產（００９６０）公布擬發行優先票據，所得款項將用於再融資。市場消息
人士指出，龍湖地產計劃發行基準規模美元票據，分別５﹒２５年期及１０年期，息率分別為相
關年期美國國庫券（Ｔ）加２００點子及２３５點子。
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、海通國際、摩根士丹利、匯豐
及花旗。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
08/01/2018 13:28
《傳聞》龍湖地產（００９６０）發５﹒２５年及１０年美元票據
《傳聞》龍湖地產（００９６０）公布擬發行優先票據，所得款項將用於再融資。市場消息
人士指出，龍湖地產計劃發行基準規模美元票據，分別５﹒２５年期及１０年期，息率分別為相
關年期美國國庫券（Ｔ）加２００點子及２３５點子。
聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人為高盛、海通國際、摩根士丹利、匯豐
及花旗。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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