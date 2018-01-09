《傳聞》中石油（００８５７）昨日（８日）回落４仙，以５﹒７６元收市，惟短期有力再
上。除了受惠國際油價反彈之外，據聞中石油成為北水新目標，看中中石油Ａ股比Ｈ股出現逾七
成溢價，中石油Ｈ股有不俗上升空間，短期續可看高一線。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/01/2018 09:07
《傳聞》中石油（００８５７）成北水新目標
《傳聞》中石油（００８５７）昨日（８日）回落４仙，以５﹒７６元收市，惟短期有力再
上。除了受惠國際油價反彈之外，據聞中石油成為北水新目標，看中中石油Ａ股比Ｈ股出現逾七
成溢價，中石油Ｈ股有不俗上升空間，短期續可看高一線。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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