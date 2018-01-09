《傳聞》山東如意集團或成瑞士皮具品牌Ｂａｌｌｙ最終買家

《傳聞》市場消息指，山東如意控股集團於瑞士皮具品牌Ｂａｌｌｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ

ｏｎａｌ ＡＧ的談判中較為領先於其他買家，包括復星國際和七匹狼。消息指，雙方至今仍未

達成最終協議，現時如意集團正與賣方商討有關價格，或約７億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

