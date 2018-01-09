《傳聞》沙特阿美將委任高盛和花旗負責ＩＰＯ事宜

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，沙特阿拉伯國有石油生產商沙特阿美預計將委任高盛

和花旗負責其首次公開發售（ＩＰＯ）事宜，連同摩通、匯豐和大摩一同被任命為全球協調人，

最快在本周之內敲定。

沙特地政府尋求出售不超過５％的沙特阿美股份。根據沙特政府對沙特阿美估值２萬億美元

推算，此筆ＩＰＯ交易將創下歷史紀錄。

現時多個國家及地區爭奪沙特阿美ＩＰＯ上市地，包括香港、倫敦、紐約、新加坡、東京和

多倫多的交易所。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

