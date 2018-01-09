《傳聞》碧桂園發５年及７年票據，初步指導價５％及５﹒５％區域

《傳聞》碧桂園（０２００７）上日（８日）公布擬國際發行美元優先票據，市場消息人士

指出，該公司計劃發行５年期及７年期票據，初步指導價格分別在５％及５﹒５％區域，分別在

首三年及首四年不可贖回。

該公司擬將票據發行所得款項淨額用於提早贖回２０２３年票據及一般營運資金。高盛、摩

通、法巴、中銀國際為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。



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