《傳聞》碧桂園（０２００７）上日（８日）公布擬國際發行美元優先票據，市場消息人士
指出，該公司計劃發行５年期及７年期票據，初步指導價格分別在５％及５﹒５％區域，分別在
首三年及首四年不可贖回。
該公司擬將票據發行所得款項淨額用於提早贖回２０２３年票據及一般營運資金。高盛、摩
通、法巴、中銀國際為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
09/01/2018 15:00
《傳聞》碧桂園發５年及７年票據，初步指導價５％及５﹒５％區域
《傳聞》碧桂園（０２００７）上日（８日）公布擬國際發行美元優先票據，市場消息人士
指出，該公司計劃發行５年期及７年期票據，初步指導價格分別在５％及５﹒５％區域，分別在
首三年及首四年不可贖回。
該公司擬將票據發行所得款項淨額用於提早贖回２０２３年票據及一般營運資金。高盛、摩
通、法巴、中銀國際為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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