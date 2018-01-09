《魚缸博客》神州磚頭勢頭勁，禹洲（１６２８）有望挑戰山頂位！

《魚缸博客》香江呢幾日雖然寒流來襲，個個缸友都包到好似隻糉咁出街，但魚缸一踏入

２０１８年就好似隻牛咁向前衝，缸友荷包都一樣腫脹唔少。另外，舊年新經濟股表現可謂獨當

一面，舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）同騰訊（００７００）都升咗超過一倍，但依

家除咗騰訊外，舜宇瑞聲已經無力再反彈。

不過，魚缸由２０１８年第一日開市以嚟，幾乎都由舊經濟股領軍，其中，神州磚頭佬就最

巴閉，連日都撐起嗰市，噚日（８日）內地仲話會放寬部分城市嘅限購令，搞到唔少內房都不斷

畀缸友掃貨。大隻內房好似萬科（０２２０２）咁，一向都廣受缸友歡迎，皆因以銷售成績嚟計

嘅話，喺所有街坊入面數一數二，而且入場費低，買一手都唔使五千蚊，認真大件夾抵食。

正當有唔少磚頭都破晒頂之際，上月頭先開始反彈嘅禹洲地產（０１６２８）都見追落後。

其實，禹洲舊年賣樓成績都好理想，成功完成４００億人仔銷售「他屐」，錄得４０３億人仔，

較２０１６年增加７４巴仙，單計１２月份就按年升咗１﹒２３倍，錄得近３６億人仔。禹州嘅

毛利率表現喺所有街坊中亦都相當突出，舊年上半年嘅毛利率就高達３２﹒９５巴仙，高過唔少

龍頭。

股價走勢方面，禹洲舊年九月中喺５﹒１７５銀山頂位插旗後就不斷插水，直至１２月頭低

見３﹒５７銀之後先可以反彈，今年預測市盈率都係得６倍，估值平絕唔少街坊，若內房短線調

整完畢後應有力再上，而禹洲則更有望可以挑戰衝破山頂位，有貨喺手嘅缸友可以繼續坐實，冇

貨嘅缸友就可以諗吓趁調整時入貨。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

