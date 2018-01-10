《傳聞》內地家電醞釀提價

《傳聞》繼啤酒之後，傳聞內地家電也醞釀提價，以反映生產成本上升，近日家電股股價穩

步向上。海爾電器（０１１６９）昨日（９日）上升３﹒４％，以２４﹒２５元，短期有力上試

２５元阻力。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

