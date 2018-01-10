《傳聞》內地可能再上調市場操作利率，大灣區規劃快拍板

《傳聞》市場消息稱，內地可能再上調市場操作利率，以加速企業去槓桿與抵銷美國加息的

影響，令大型國有商業銀行毛利提升；工行（０１３９８）在６﹒３元至６﹒４元水平，是低吸

的良機。

另一方面，粵港澳大灣區規劃快將拍板，春江鴨已起動，相關股份出現異動，其中深圳國際

（００１５２）昨日（９日）以１５﹒６元收市，上升０﹒１元，短期有望向１６﹒４元高位進

發，可以逢低吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

