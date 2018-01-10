《傳聞》市場消息稱，內地可能再上調市場操作利率，以加速企業去槓桿與抵銷美國加息的
影響，令大型國有商業銀行毛利提升；工行（０１３９８）在６﹒３元至６﹒４元水平，是低吸
的良機。
另一方面，粵港澳大灣區規劃快將拍板，春江鴨已起動，相關股份出現異動，其中深圳國際
（００１５２）昨日（９日）以１５﹒６元收市，上升０﹒１元，短期有望向１６﹒４元高位進
發，可以逢低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/01/2018 09:06
《傳聞》內地可能再上調市場操作利率，大灣區規劃快拍板
《傳聞》市場消息稱，內地可能再上調市場操作利率，以加速企業去槓桿與抵銷美國加息的
影響，令大型國有商業銀行毛利提升；工行（０１３９８）在６﹒３元至６﹒４元水平，是低吸
的良機。
另一方面，粵港澳大灣區規劃快將拍板，春江鴨已起動，相關股份出現異動，其中深圳國際
（００１５２）昨日（９日）以１５﹒６元收市，上升０﹒１元，短期有望向１６﹒４元高位進
發，可以逢低吸納。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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