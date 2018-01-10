《傳聞》美圖（１３５７）董事長蔡文勝沽天璽兩單位賺１１００萬

《傳聞》消息人士透露，美圖公司（０１３５７）董事長蔡文勝或相關人士持有的九龍站天

璽海鑽璽低層Ｅ室兩伙兩房戶，近日以４５５０萬元沽出，呎價３﹒３８萬元。據悉，該兩單位

於２０１３年１０月透過霸傑有限公司名義持有（蔡文勝為公司董事），以約３４１８萬元買入

，是次沽貨料賺１１００萬元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

