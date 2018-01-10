《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）獲得國家發改委批准，離岸債券可發行多達５０
億美元的額度。騰訊發言人向外電表示無法立即置評。
騰訊昨晚發公布，更新全球１００億美元中期票據計劃，公司最新建議根據該計劃發行票據
，向若干專業投資者發售，德銀、美銀美林及匯豐為票據發行的聯席全球協調人。該公司尋求將
票據於聯交所上市，所得款項淨額擬用作一般企業用途。
該公司跟據中期票據計劃，目前仍有約４６﹒４億美元未償還票據。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
10/01/2018 12:29
《傳聞》騰訊（００７００）獲發改委批准多達５０億美元發債額度
《傳聞》市場消息指，騰訊（００７００）獲得國家發改委批准，離岸債券可發行多達５０
億美元的額度。騰訊發言人向外電表示無法立即置評。
騰訊昨晚發公布，更新全球１００億美元中期票據計劃，公司最新建議根據該計劃發行票據
，向若干專業投資者發售，德銀、美銀美林及匯豐為票據發行的聯席全球協調人。該公司尋求將
票據於聯交所上市，所得款項淨額擬用作一般企業用途。
該公司跟據中期票據計劃，目前仍有約４６﹒４億美元未償還票據。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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