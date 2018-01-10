《魚缸博客》吉利（１７５）今年銷量料續旺，上望２８﹒７５銀！

《魚缸博客》魚缸豪氣十一連升，創自１９９９年來最長升浪，雖然今早（１０日）低開２

點，但其後「三桶油」受惠油價攀升而走高，碧桂園（０２００７）等神州磚頭佬剷高之下，之

後連內銀都發威領軍，大市精神番晒，最多衝前２５６點至３１２６７。盼望在北水「推波助瀾

」之下，孖屐可以衝破２００７年１０月最高位３１９５８喇。

博客喺噚日（９日）收市後，就留意到砵砵車吉利（００１７５）發盈喜，預料佢上年嘅淨

利會大增一倍，真係可喜可賀！佢今朝就強勢最多升近２巴仙至２７﹒４５銀，雖然之後就「高

處不勝寒」，曾回落至２６﹒１５銀水平，但博客相信佢仲有發圍空間！

大行野村早前話，指吉利全年銷量勝預期，仲估計佢好大機會成為２０１７年入邊，祖國銷

量最大嘅神州品牌添；同時仲話新品牌「領克」會繼續支撐喺公司由２０１６年至２０１９年嘅

每股盈利年複合增長率。

博客估計，綜合市面上嘅報道所得，預估吉利喺今年將會推出８款新車，主要以ＳＵＶ車款

為主，再加上野村所講嘅「領克」車款，相信吉利喺今年嘅銷量會繼續暢旺，股價穩步上揚！

若缸友睇好砵砵車，就不妨留意「新款帝豪ＧＬ」，同埋「新款遠景ＳＵＶ」嘅最新動態啦

！

睇番公仔圖，佢喺前日（８日）微升約１巴仙後，現暫見兩連陰累挫最多６巴仙（日內暫最

低位２６﹒１５銀計算），正因如此，１４日ＲＳＩ水平今日就失守５０大關，牛熊差距稍微擴

大，建議睇好吉利嘅缸友，就等技術調整後回落至２６銀吸納，上望２８﹒７５銀啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

