《傳聞》基金減持房產信託

《傳聞》美國國債孳息升近２﹒６厘，持續吸引資金流入，據聞基金已部署換馬，減持房產

信託股份，包括冠君產業信託（０２７７８），昨日（１０日）股價急升跌９仙，以５﹒６８元

收市，顯見有春江鴨偷步沽貨。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

