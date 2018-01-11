《傳聞》安踏（０２０２０）推多品牌策略

《傳聞》安踏（０２０２０）股價愈升愈有，昨日（１０日）衝上３７﹒４５元，上升

０﹒９５元，短期有力再破頂。據悉安踏持續推多品牌策略，將會全方位爭奪戶外運動市場，未

來續可能收購新品牌，支持股價高位徘徊。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

