《傳聞》安踏（０２０２０）股價愈升愈有，昨日（１０日）衝上３７﹒４５元，上升
０﹒９５元，短期有力再破頂。據悉安踏持續推多品牌策略，將會全方位爭奪戶外運動市場，未
來續可能收購新品牌，支持股價高位徘徊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/01/2018 09:09
《傳聞》安踏（０２０２０）推多品牌策略
《傳聞》安踏（０２０２０）股價愈升愈有，昨日（１０日）衝上３７﹒４５元，上升
０﹒９５元，短期有力再破頂。據悉安踏持續推多品牌策略，將會全方位爭奪戶外運動市場，未
來續可能收購新品牌，支持股價高位徘徊。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
|生財有道11/01/2018
大行料今年經濟強勁擴張 唱好內銀板塊
|國際動態11/01/2018
柯達推虛擬貨幣 股價急飈逾倍
|生財有道10/01/2018
港股12連升 有紀錄以來最長升浪
|中國故事10/01/2018
興建自家機場 順豐護城河更深
|生財有道10/01/2018
【投資泰道】港人退休夢 200萬打造5000呎Dream House
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰