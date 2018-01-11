《傳聞》油田堪探回暖落行中海油田服務，中銀航空租賃炒增派息

《傳聞》國際油價回升上三年高位，據悉全球油田堪探業務逐步回暖，在合約增加下，油田

服務股份可看高一線，中海油田服務（０２８８３）昨日（１０日）急升６％，以９﹒５５元，

短期有望上試１０元大關。

另一方面，由於亞洲航機需求持續上升，令飛機租賃市場保持強勁增長，支持中銀航空租賃

（０２５８８）業務保持穩增，有望增加派息，昨日（１０日）股價勁升８％，以４６元收市，

宜待股價回落至４４元至４５元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

