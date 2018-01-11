《傳聞》內地傳媒引述一位不具名外資投銀人士報道稱，小米管理層在聖誕期間會見了多家
香港的投銀，近期會決定由那家銀行做保薦人和承銷商。
該投銀人士表示，小米很可能成為香港首批「同股不同權」的上市公司。
此前據報，小米已確定今年底選擇在香港ＩＰＯ，上市具體月份沒有敲定。而小米董事長雷
軍去年１１月與投行進行接觸，２０００億美元（約１﹒５６萬億港元）的估值目標，得到投行
認可。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/01/2018 09:01
《傳聞》小米可能成為香港首批同股不同權上市公司
《傳聞》內地傳媒引述一位不具名外資投銀人士報道稱，小米管理層在聖誕期間會見了多家
香港的投銀，近期會決定由那家銀行做保薦人和承銷商。
該投銀人士表示，小米很可能成為香港首批「同股不同權」的上市公司。
此前據報，小米已確定今年底選擇在香港ＩＰＯ，上市具體月份沒有敲定。而小米董事長雷
軍去年１１月與投行進行接觸，２０００億美元（約１﹒５６萬億港元）的估值目標，得到投行
認可。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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