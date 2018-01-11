《傳聞》復星國際（００６５６）為旅遊業務ＩＰＯ委聘三家銀行

《傳聞》外電引述未具名知情人士報道稱，復星國際（００６５６）已為旅遊業務今年在香

港上市一事委聘了中信里昂、花旗集團和摩根大通。

去年１２月，已傳出復星國際擬推動旅遊業務上市，籌資至少５億美元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

