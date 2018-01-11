《傳聞》正通汽車（１７２８）折讓最多１３％配股，籌逾１６億元

《傳聞》正通汽車（０１７２８）今早停牌涉配股公告，市場消息指，每股配售價介乎

７﹒６元至８元，較停牌前收市價８﹒７５元折讓近９％至１３％，將配售２﹒０６億股份，集

資１５﹒６億至１６﹒４８億，以發展汽車融資業務。

據悉，大摩將負責安排是次配售。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

