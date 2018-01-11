《傳聞》騰訊發５年期定息及浮息票據，１０年及２０年期定息債券

《傳聞》騰訊（００７００）日前公布擬發行美元票據作一般企業用途，市場消息人士指出

，其計劃發行４種票據，包括５年期定息票據，初步指導價為美國國庫券（Ｔ）加９５點子區域

；５年期浮息票據，息率相當於３個月倫敦銀行同業拆借利率；１０年期定息債券，息率相當於

Ｔ加１３０點子區域；２０年定息債券，息率相當於Ｔ加１３５點子區域。

德銀、美銀美林及匯豐為票據發行的聯席全球協調人。



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