《傳聞》騰訊（００７００）日前公布擬發行美元票據作一般企業用途，市場消息人士指出
，其計劃發行４種票據，包括５年期定息票據，初步指導價為美國國庫券（Ｔ）加９５點子區域
；５年期浮息票據，息率相當於３個月倫敦銀行同業拆借利率；１０年期定息債券，息率相當於
Ｔ加１３０點子區域；２０年定息債券，息率相當於Ｔ加１３５點子區域。
德銀、美銀美林及匯豐為票據發行的聯席全球協調人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
11/01/2018 15:15
《傳聞》騰訊發５年期定息及浮息票據，１０年及２０年期定息債券
《傳聞》騰訊（００７００）日前公布擬發行美元票據作一般企業用途，市場消息人士指出
，其計劃發行４種票據，包括５年期定息票據，初步指導價為美國國庫券（Ｔ）加９５點子區域
；５年期浮息票據，息率相當於３個月倫敦銀行同業拆借利率；１０年期定息債券，息率相當於
Ｔ加１３０點子區域；２０年定息債券，息率相當於Ｔ加１３５點子區域。
德銀、美銀美林及匯豐為票據發行的聯席全球協調人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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