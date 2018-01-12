《傳聞共賞》香港入圍沙特阿美候選地，華新手袋孖展暫超購近６倍

《傳聞共賞》香港倫敦紐約入圍沙特阿美上市候選地點

華新手袋（０２６８３）孖展暫超購逾５﹒８８倍

中芯（００９８１）炒研發新型芯片

中銀香港（０２３８８）或獲注資

金蝶（００２６８）入股美機械人公司



《昔日傳聞》小米可能成為香港首批同股不同權上市公司

復星國際（００６５６）為旅遊業務ＩＰＯ委聘三家銀行

油田堪探回暖落行中海油田服務（０２８８３）

基金減持房產信託

中銀航空租賃（０２５８８）炒增加派息

安踏（０２０２０）推多品牌策略

美圖（１３５７）董事長蔡文勝沽天璽兩單位賺１１００萬

檳傑科達（０１６６５）孖展僅獲輕微超額認購

內地家電醞釀提價

內地可能再上調市場操作利率

大灣區規劃快拍板

正榮地產（０６１５８）公開發售超購少於１倍

山東如意集團或成瑞士皮具品牌Ｂａｌｌｙ最終買家

中石油（００８５７）成北水新目標

國企併購整合提速

多間內房上調售樓目標

騰訊（０７００）與緬甸社交網絡公司ＭｙＳｑｕａｒ合作

海航考慮出售倫敦金絲雀碼頭兩棟辦公樓

廣深鐵路（００５２５）可能注入新資產

金山（０３８８８）力谷雲業務擴至歐美市場

聯想（００９９２）推智能設備

美圖（０１３５７）將陸續推出人臉人工智能新技術

希瑪（０３３０９）孖展額３１４億元，超購近５５０倍

新地「雲海」收票逾２００張，超購１﹒８２倍

維生素價格創新高資金炒石藥集團（０１０９３）

彩電行業升級捧創維（００７５１）

國泰（００２９３）期油虧損收窄

希瑪（０３３０９）孖展熱爆，暫超購逾１８５倍

虛擬運營商料上半年獲發正式牌照

行業景氣佳，資金捧保利協鑫（０３８００）海螺（００９１４）

錦江酒店（０２００６）醞釀資產整合

比亞迪（０１２１１）拓雲軌列車



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

