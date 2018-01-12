《傳聞》中芯（９８１）炒研發新芯片，金蝶（２６８）入股美公司

《傳聞》在芯片國產化比重提高之下，據悉中芯國際（００９８１）計劃擴大２８納米芯片

產能與及研發１４納米芯片，對股價有正面支持作用，在１２﹒２元至１２﹒３元可作投機性買

入，止蝕為１２元。

另一方面，金蝶（００２６８）股價昨日（１１日）微升４仙，以４﹒５４元收市。據悉金

蝶力攻雲業務之餘，還進一步拓展人工智能，包括最近入股美國硅谷一間機械人公司，在４﹒５

元的支持力預期不弱。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

