《傳聞》在芯片國產化比重提高之下，據悉中芯國際（００９８１）計劃擴大２８納米芯片
產能與及研發１４納米芯片，對股價有正面支持作用，在１２﹒２元至１２﹒３元可作投機性買
入，止蝕為１２元。
另一方面，金蝶（００２６８）股價昨日（１１日）微升４仙，以４﹒５４元收市。據悉金
蝶力攻雲業務之餘，還進一步拓展人工智能，包括最近入股美國硅谷一間機械人公司，在４﹒５
元的支持力預期不弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/01/2018 09:24
《傳聞》中芯（９８１）炒研發新芯片，金蝶（２６８）入股美公司
《傳聞》在芯片國產化比重提高之下，據悉中芯國際（００９８１）計劃擴大２８納米芯片
產能與及研發１４納米芯片，對股價有正面支持作用，在１２﹒２元至１２﹒３元可作投機性買
入，止蝕為１２元。
另一方面，金蝶（００２６８）股價昨日（１１日）微升４仙，以４﹒５４元收市。據悉金
蝶力攻雲業務之餘，還進一步拓展人工智能，包括最近入股美國硅谷一間機械人公司，在４﹒５
元的支持力預期不弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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