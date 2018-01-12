《傳聞》中銀香港（０２３８８）昨日（１１日）破位，以４０﹒８元收市，上升１元，創
出新高。除了受惠資金流向傳統舊經濟股之外，據聞中銀香港可能進一步向母公司收購資產
，配合一帶一路市場發展。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/01/2018 09:25
《傳聞》中銀香港（０２３８８）或獲注資
《傳聞》中銀香港（０２３８８）昨日（１１日）破位，以４０﹒８元收市，上升１元，創
出新高。除了受惠資金流向傳統舊經濟股之外，據聞中銀香港可能進一步向母公司收購資產
，配合一帶一路市場發展。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|國際動態12/01/2018
寒潮襲南韓 首爾零下16度
|生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
|生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
|生財有道11/01/2018
大行料今年經濟強勁擴張 唱好內銀板塊
|國際動態11/01/2018
柯達推虛擬貨幣 股價急飈逾倍
|生財有道10/01/2018
港股12連升 有紀錄以來最長升浪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰