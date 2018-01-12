《傳聞》中銀香港（０２３８８）或獲注資

《傳聞》中銀香港（０２３８８）昨日（１１日）破位，以４０﹒８元收市，上升１元，創

出新高。除了受惠資金流向傳統舊經濟股之外，據聞中銀香港可能進一步向母公司收購資產

，配合一帶一路市場發展。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

