《傳聞》香港倫敦紐約入圍沙特阿美上市候選地點

《傳聞》市場消息指，沙地阿拉伯國營石油公司沙特阿美或於年底，香港、倫敦、紐約入圍

ＩＰＯ國際部分的上市候選地點。

據悉，沙特阿美並可能選其中之一掛牌上市，也可能選擇其中兩地甚至三地共同上市的模式

，但沙特阿美仍未作出決定。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

