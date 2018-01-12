《傳聞》據知情人士透露，中國最大的線上電影票務平台貓眼微影，正計劃在香港進行首次
公開募股（ＩＰＯ），或募集資金約１０億美元。
據悉，該公司與潛在顧問初步探討了ＩＰＯ事宜，目標是今年晚些時候上市。貓眼微影的投
資者包括光線傳媒、騰訊（００７００）和美團點評。
貓眼微影發言人向外電表示，稱無法立即置評，光線傳媒與騰訊代表亦不予置評；但美團發
言人證實，貓眼微影計劃尋求上市，但未作進一步解釋。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
12/01/2018 13:35
《傳聞》貓眼微影計劃港上市，籌１０億美元
《傳聞》據知情人士透露，中國最大的線上電影票務平台貓眼微影，正計劃在香港進行首次
公開募股（ＩＰＯ），或募集資金約１０億美元。
據悉，該公司與潛在顧問初步探討了ＩＰＯ事宜，目標是今年晚些時候上市。貓眼微影的投
資者包括光線傳媒、騰訊（００７００）和美團點評。
貓眼微影發言人向外電表示，稱無法立即置評，光線傳媒與騰訊代表亦不予置評；但美團發
言人證實，貓眼微影計劃尋求上市，但未作進一步解釋。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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