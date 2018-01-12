《傳聞》五礦資源售老撾銅金礦，中國罕王、赤峰黃金獲邀次輪投標

《傳聞》外電引述市場消息人士指出，五礦資源（０１２０８）出售老撾銅金礦Ｓｅｐｏｎ

權益，作價可能高達５億美元左右，赤峰黃金（滬：６００９８８）和中國罕王

（０３７８８）獲邀進行第二輪投標。

五礦資源持有位於老撾南部Ｓａｖａｎｎａｋｈｅｔ省的露天礦Ｓｅｐｏｎ九成股份。根據

五礦資源網站介紹，Ｓｅｐｏｎ礦去年電解銅產量料在６５０００至７５０００噸。



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