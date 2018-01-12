《魚缸博客》水泥佬仲有睇好空間，金隅（０２００９）要追落後！

《魚缸博客》香江魚缸呢幾日嘅表現就如一隻脫疆野馬一樣，連升咗十三日兼嚴重超買都仲

未見調整，今日（１２日）仲再升，可見魚缸有愈嚟愈多好友入市作部署，唔少缸友稍見個市回

吐，買盤就馬上湧入頂住個價。

講起今個禮拜最牽動缸友嘅板塊，神州資源佬一定搶盡唔少風頭，水泥佬今個禮拜一（８日

）急升完之後就碌返落嚟，到星期三（１０日）又再升多一轉，而噚日（１１日）有「孖屐」消

息話，長三角一帶嘅水泥熟料價格插緊水，即時有唔少缸友喺高位掟貨散水。不過，缸友散完水

後就有大行出報告撐水泥佬，今日就即刻有資金喺低位到接貨，證明缸友都仲好睇好水泥佬表現

。技術上，今次水泥佬急回仲依然處於上升軌道上，相信水泥佬都仲可以繼續睇好。

金隅（０２００９）係華北一帶嘅水泥一哥，但走勢就遠遠跑輸同樣係龍頭嘅海螺水泥

（００９１４）同潤泥（０１３１３），舊年金隅股價只係升咗三成半，但同期海螺及潤泥都彈

升超過八成。雖然金隅表現唔及另外兩位水泥一哥，但金隅具有雄安新區規劃概念，而雄安新區

正發展得如火如荼，而３月初神州將舉行「兩會」，話唔定「兩會」之前會有新政策利好雄安區

發展，相關概念股有望可以炒多一轉。

另外，雖然依家水泥價格比較低迷，尤其是神州嘅華北同東北地區，但隨著天氣就於２月之

後逐漸回暖，水泥需求反彈，水泥價格有好大機會可以跳彈床，故水泥行業前景都仲可以睇好。



花旗噚日就出報告話，認為依家水泥行業只係受季節性因素影響，仲話冬季淡季過後，係吸

納水泥佬嘅好時機，而金隅都被花旗列入建議「掃貨」名單。

走勢方面，金隅連插三日累跌超過６巴仙後，今日都跟隨其他街坊一齊反彈，現階段可候至

２０天線（３﹒８５７銀）附近吸納，「他屐」可上望今個月高位４﹒１４銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

