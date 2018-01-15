  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/01/2018 09:00

《傳聞共賞》甘肅銀行中間水平定價，恒地達協議古洞地補逾１２億

　　《傳聞共賞》甘肅銀行（０２１３９）中間水平定價
　　　　　　　　恆地（０００１２）與港府達協議，古洞地補逾１２億元
　　　　　　　　內地氣荒初步紓解資金沽昆侖能源（００１３５）
　　　　　　　　天然氣接收站大增捧中集安瑞科（０３８９９）

　　《昔日傳聞》香港倫敦紐約入圍沙特阿美上市候選地點
　　　　　　　　華新手袋（０２６８３）孖展暫超購逾５﹒８８倍
　　　　　　　　中芯（００９８１）炒研發新型芯片
　　　　　　　　中銀香港（０２３８８）或獲注資
　　　　　　　　金蝶（００２６８）入股美機械人公司
　　　　　　　　小米可能成為香港首批同股不同權上市公司
　　　　　　　　復星國際（００６５６）為旅遊業務ＩＰＯ委聘三家銀行
　　　　　　　　油田堪探回暖落行中海油田服務（０２８８３）
　　　　　　　　基金減持房產信託
　　　　　　　　中銀航空租賃（０２５８８）炒增加派息
　　　　　　　　安踏（０２０２０）推多品牌策略
　　　　　　　　美圖（１３５７）董事長蔡文勝沽天璽兩單位賺１１００萬
　　　　　　　　檳傑科達（０１６６５）孖展僅獲輕微超額認購
　　　　　　　　內地家電醞釀提價
　　　　　　　　內地可能再上調市場操作利率
　　　　　　　　大灣區規劃快拍板
　　　　　　　　正榮地產（０６１５８）公開發售超購少於１倍
　　　　　　　　山東如意集團或成瑞士皮具品牌Ｂａｌｌｙ最終買家
　　　　　　　　中石油（００８５７）成北水新目標
　　　　　　　　國企併購整合提速
　　　　　　　　多間內房上調售樓目標
　　　　　　　　騰訊（０７００）與緬甸社交網絡公司ＭｙＳｑｕａｒ合作
　　　　　　　　海航考慮出售倫敦金絲雀碼頭兩棟辦公樓
　　　　　　　　廣深鐵路（００５２５）可能注入新資產
　　　　　　　　金山（０３８８８）力谷雲業務擴至歐美市場
　　　　　　　　聯想（００９９２）推智能設備
　　　　　　　　美圖（０１３５７）將陸續推出人臉人工智能新技術
　　　　　　　　希瑪（０３３０９）孖展額３１４億元，超購近５５０倍
　　　　　　　　新地「雲海」收票逾２００張，超購１﹒８２倍
　　　　　　　　維生素價格創新高資金炒石藥集團（０１０９３）
　　　　　　　　彩電行業升級捧創維（００７５１）
　　　　　　　　國泰（００２９３）期油虧損收窄　
　　　　　　　　希瑪（０３３０９）孖展熱爆，暫超購逾１８５倍
　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

返回新聞主頁

最新專題
More
興證快訊15/01/2018
CES國際消費電子產品展
國際動態15/01/2018
職員按錯掣 夏威夷誤發導彈警報
生財有道12/01/2018
【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳 豈能錯過港交所?
國際動態12/01/2018
寒潮襲南韓 首爾零下16度
生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
政治裏的森林法則 11
星座命理
願意為你捱苦的男人，來自這3個星座？ 2
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙……
綠路閑人 ． lolo
《玩轉極樂園》 尋找喚醒初心的鑰匙 10
論盡中港台 ． 岑逸飛
欠警覺性豈止鄭若驊 11
玩樂好去處
【探索好生活】誠品太古店2周年 編輯10大必玩必食必買推介！ 1
辦公室政治 ． 潘少權
【上司的無奈】遇上比自己慢的下屬，「等」他們把工作做完？ 3
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018威威嘅生肖】兔仔行大運、馬仔時運高，蛇仔蛇女好風騷 1
政是有心 ． 余君雋
鄭若驊犯超低級錯誤 特首班子沒政治敏感 9
鬆一鬆 ． 通通
【智商測試】4個「看起來簡單到爆」，但大家卻「完全解不出來的」超殺腦細胞謎題 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【精英出走】傳統4A的路，為甚麼愈走愈窄? 1
美女中醫 ． 譚莉英
【健康警號】水桶腰不止影響外觀，還會引發代謝性疾病？ 3
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
【成功戒煙者注意】每天2份蕃茄 可修復肺功能！ 3
陶冬天下 ． 陶冬
中國的港股
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
政府理財與開支乘數效應 8 新文章
健康解「迷」
【OL必看】長期吊住手打字＋坐姿不佳，可導致肌肉萎縮？ 2
第一桶金 ． 方元
減低按揭成數 害苦了上車客 3 新文章
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018中港股市有錢途
走肉廚房 ． Cathy Lee
【一元復始 清腸更新】胚芽紅青汁 5
「港」創業‧談管理
金融學碩士課程（企業金融） 金融專才進修之路
玩樂好去處
【AIA歐陸嘉年華2017】編輯精選10大「必玩」機動遊戲＋攤位「贏公仔」攻略 2
政是有心 ． 余君雋
一地兩檢依據不引基本法 北京釜底抽薪無招勝有招 143
暢所欲妍 ． 屈穎妍
告訴你，甚麼叫政治逼害？ 42
鬆一鬆 ． 通通
【驚世發現】超簡單方法令寶寶在一分鐘內睡著 2
第一桶金 ． 方元
「我的懶人組合」去年賺20%！2018年10隻買入名單
樓市點評 ． 汪敦敬
2018年我對樓市的十大忠告 14
玄來更精彩 ． 黃美雲
【2018生肖運程】狗年到，這些生肖要注意
辦公室政治 ． 潘少權
【誰是辦公室潛力股？】老細揀人心得：心態重要過能力 2
創業兵團
80後窮小子揣1萬元闖韓 變出逾億王國
香港街頭美食
【覓食紅磡】登上烈陽號！首間海賊王餐廳終於登陸香港 3
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
我們應該向日本企業學些甚麼？ 1
打工秘笈
【禍從口出】說了這幾句話，你很難繼續在公司待下去… 5
星座命理
必睇！2018星座運程大全！ 1
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
2018狗年運程及投資 2
雷鳴天下 ． 雷鼎鳴
抗爭改變了甚麼？ 18
我要退休 ． 羅國森、曾智華
我正在調整股票組合
我做Marketing ． Michael & Derek
【做marketing甚艱難】印刷出錯？唯有捱夜黐貼紙……
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
頭髮開始稀疏？4種飲食防止脫髮 3
健康解「迷」
【靈魂之窗】五臟是否健康？你的眼睛會告訴你！ 3
廣告背後 ． 袁靜
【人不可貌相】好人衰人有樣睇？惡形惡相≠心地善良？ 5
產品簡介

【DIVA Channel】賞睇《追命列車》

【etnet New Year Bonus賞你】AIA友邦歐陸嘉年華2017/2018

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 TSUBAKI冬限定．薑油潤澤洗護套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊