《傳聞》消息人士指，甘肅銀行（０２１３９）將以中間水平定價，料ＩＰＯ籌集約
５９﹒５億元。
甘肅銀行上周四（１１日）截標，將於１月１８日正式掛牌。該行計劃發行發售２２﹒１２
億股新Ｈ股，當中國際發售１９﹒９１億股Ｈ股，及香港發售２﹒２１億股Ｈ股。每股招股價介
乎２﹒６１至２﹒７７元，每手買賣單位１０００股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/01/2018 09:01
《傳聞》甘肅銀行（０２１３９）中間水平定價
《傳聞》消息人士指，甘肅銀行（０２１３９）將以中間水平定價，料ＩＰＯ籌集約
５９﹒５億元。
甘肅銀行上周四（１１日）截標，將於１月１８日正式掛牌。該行計劃發行發售２２﹒１２
億股新Ｈ股，當中國際發售１９﹒９１億股Ｈ股，及香港發售２﹒２１億股Ｈ股。每股招股價介
乎２﹒６１至２﹒７７元，每手買賣單位１０００股。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|興證快訊15/01/2018
CES國際消費電子產品展
|國際動態15/01/2018
職員按錯掣 夏威夷誤發導彈警報
|生財有道12/01/2018
【生發發魅力】阿美、阿里、小米擬來港落腳 豈能錯過港交所?
|國際動態12/01/2018
寒潮襲南韓 首爾零下16度
|生財有道11/01/2018
【焦點新股】分析料希瑪眼科首日升幅高達三成 升一成內才可追入
|生財有道11/01/2018
【匯控當炒】大象不笨變飛象 向「紅底」放閃
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰