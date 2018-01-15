《傳聞》市場消息指，恆基地產（０００１２）與香港政府達成協議，將以１２﹒３億元溢
價，在新界粉嶺的一塊農地改建住宅項目，該古洞地塊的總建築面積達３３﹒９萬平方呎，溢價
為每平方呎約３６００港元。消息又指，該項目將發展樓高３０層的住宅單位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/01/2018 09:01
《傳聞》恒地（０００１２）與港府達協議，古洞地補逾１２億元
《傳聞》市場消息指，恆基地產（０００１２）與香港政府達成協議，將以１２﹒３億元溢
價，在新界粉嶺的一塊農地改建住宅項目，該古洞地塊的總建築面積達３３﹒９萬平方呎，溢價
為每平方呎約３６００港元。消息又指，該項目將發展樓高３０層的住宅單位。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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