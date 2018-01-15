《傳聞》宏橋（０１３７８）折讓逾一成配股，籌約８億美元

《傳聞》市場消息指，中國宏橋（０１３７８）擬先舊後新配股，以每股９﹒６元，較停牌

前１０﹒７２元折讓１０﹒４％，配售６﹒５億股股份，集資約８億美元。所得款項用於償還債

務及一般企業用途。瑞銀是獨家全破協調行，提供聯合配售代理。

該股於今早開市前停牌，待發先舊後新配股公告。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

