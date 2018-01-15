《傳聞》市場消息指，中國宏橋（０１３７８）擬先舊後新配股，以每股９﹒６元，較停牌
前１０﹒７２元折讓１０﹒４％，配售６﹒５億股股份，集資約８億美元。所得款項用於償還債
務及一般企業用途。瑞銀是獨家全破協調行，提供聯合配售代理。
該股於今早開市前停牌，待發先舊後新配股公告。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/01/2018 11:03
《傳聞》宏橋（０１３７８）折讓逾一成配股，籌約８億美元
《傳聞》市場消息指，中國宏橋（０１３７８）擬先舊後新配股，以每股９﹒６元，較停牌
前１０﹒７２元折讓１０﹒４％，配售６﹒５億股股份，集資約８億美元。所得款項用於償還債
務及一般企業用途。瑞銀是獨家全破協調行，提供聯合配售代理。
該股於今早開市前停牌，待發先舊後新配股公告。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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