《傳聞》市場消息人士指出，新鴻基地產（０００１６）尋求５年期再融資貸款，總額５０
億元，七成是循環貸款，三成是定期貸款，息率為香港銀行同業拆息加６５點子。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
15/01/2018 14:10
《傳聞》新地（０００１６）尋求５年期５０億元再融資貸款
《傳聞》市場消息人士指出，新鴻基地產（０００１６）尋求５年期再融資貸款，總額５０
億元，七成是循環貸款，三成是定期貸款，息率為香港銀行同業拆息加６５點子。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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