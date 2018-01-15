《傳聞》新地（０００１６）尋求５年期５０億元再融資貸款

《傳聞》市場消息人士指出，新鴻基地產（０００１６）尋求５年期再融資貸款，總額５０

億元，七成是循環貸款，三成是定期貸款，息率為香港銀行同業拆息加６５點子。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

