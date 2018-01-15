《魚缸博客》平保（２３１８）炒業績炒陸金所上市，「紅底」在望

《魚缸博客》香江魚缸踏入新一年之後升勢未停過，上星期五（１２日）發力上衝２９２點

連升十四日後，缸友見狀又驚又喜，喜嘅唔在講，驚嘅唔知會唔會回吐返些少。不過，香江魚缸

今日（１５）再發力同大家派安心丸，一度衝多３００幾點高見３１７２２，直逼歷史高位

３１９５８點！魚缸就算今日唔能夠一口氣破頂，聽日（１６日）突破機會仍然好大，花旗國魚

缸今晚休市相信亦影響唔到香江呢邊嘅上升動力。

藍戰士近期同缸友玩接力，ＱＱ（００７００）、生發發（００３８８）、大象

（００００５）同神州磚頭輪住創出高位，今日就輪到平保（０２３１８）同大家報喜！平保今

日開市即彈上８７﹒７５銀創上市新高，有匯證護航睇好佢會升到上１０６銀，比原先目標價

８８銀彈起兩成有多，繼續睇好叫缸友「掃貨」。

唔單有大行睇好，有傳平保旗下陸金所今年４月仲會加入香江缸友大家庭！陸金所來頭唔細

，現時估值近６００億美金，上年淨利潤有成５０億人仔，仲預計今年賺多一倍有成１００億人

仔！

心郁郁想搶番手陸金所嘅缸友唔好心急住，上市點都要等多三個月，不如趁機揸定幾手平保

！建議睇好平保嘅缸友，就等技術調整後回落至８６銀左右吸納，平保業績利好加埋４月陸金所

上市，「紅底」在望！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

