《傳聞》工程機械銷售放慢資金沽龍工，記憶體價格回軟沽華虹

《傳聞》經歷了去年高增長之後，今年工程機械銷售增幅將會放慢。龍工（０３３３９）昨

日（１５日）從高位急了８％，以３﹒４７元，短期沽盤未消，暫不宜博反彈，宜待股價回落至

３元，才有較大值博率。

另一方面，近月國際市場上記憶體價格稍為回軟，引發市場拋售芯片股，華虹半導體

（０１３４７）昨日（１５日）急挫５﹒６％，以１６﹒４元收市。由於全球記憶體需求仍大，

可趁低吸納芯片股，華虹可在１５元附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

