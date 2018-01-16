《傳聞》經歷了去年高增長之後，今年工程機械銷售增幅將會放慢。龍工（０３３３９）昨
日（１５日）從高位急了８％，以３﹒４７元，短期沽盤未消，暫不宜博反彈，宜待股價回落至
３元，才有較大值博率。
另一方面，近月國際市場上記憶體價格稍為回軟，引發市場拋售芯片股，華虹半導體
（０１３４７）昨日（１５日）急挫５﹒６％，以１６﹒４元收市。由於全球記憶體需求仍大，
可趁低吸納芯片股，華虹可在１５元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/01/2018 09:01
《傳聞》工程機械銷售放慢資金沽龍工，記憶體價格回軟沽華虹
《傳聞》經歷了去年高增長之後，今年工程機械銷售增幅將會放慢。龍工（０３３３９）昨
日（１５日）從高位急了８％，以３﹒４７元，短期沽盤未消，暫不宜博反彈，宜待股價回落至
３元，才有較大值博率。
另一方面，近月國際市場上記憶體價格稍為回軟，引發市場拋售芯片股，華虹半導體
（０１３４７）昨日（１５日）急挫５﹒６％，以１６﹒４元收市。由於全球記憶體需求仍大，
可趁低吸納芯片股，華虹可在１５元附近低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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