《傳聞》市場消息透露，道生國際融資租賃公司正計劃於今年，在香港進行首次公開招股，
集資約３億美元，該公司目標是在今年晚些時候上市。
據悉，道生國際在公開招股前，可能會進行融資。但上市計劃正處於初步階段，細節可能會
有修改。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
16/01/2018 09:01
《傳聞》道生國際計劃今年港上市，集資約３億美元
《傳聞》市場消息透露，道生國際融資租賃公司正計劃於今年，在香港進行首次公開招股，
集資約３億美元，該公司目標是在今年晚些時候上市。
據悉，道生國際在公開招股前，可能會進行融資。但上市計劃正處於初步階段，細節可能會
有修改。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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