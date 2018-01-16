《傳聞》道生國際計劃今年港上市，集資約３億美元

《傳聞》市場消息透露，道生國際融資租賃公司正計劃於今年，在香港進行首次公開招股，

集資約３億美元，該公司目標是在今年晚些時候上市。

據悉，道生國際在公開招股前，可能會進行融資。但上市計劃正處於初步階段，細節可能會

有修改。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

