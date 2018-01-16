《傳聞》星星地產（０１５６０）以２﹒６億收購大角咀德利大廈

《傳聞》消息人士透露，位於大角咀通州街１０７至１１１號的德利大廈，由多名業主聯合

售出全幢物業，作價約２﹒６億元，據悉買家為星星地產（０１５６０）。

德利大廈於１９８２年落成，樓高１４層，地盤面積約４１６０方呎，現時總樓面面積約４

﹒３萬方呎。料重建後總樓面可增至４﹒９９萬方呎，以成交價計算，平均每方呎５２０８元。



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