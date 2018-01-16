《傳聞》小米已委聘上市保薦人

《傳聞》知情消息人士稱，小米已聘請中信里昂證券、摩根士丹利和高盛為其首次公開發行

（ＩＰＯ）的保薦人，在香港上市可能性最大。小米估值可能高達１０００億美元。

外電昨日（１５日）引述消息報道，小米ＩＰＯ有可能是２０１８年全球最大的科技股上市

，更預計在今年下半年進行。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

