《傳聞》平保旗下金融壹賬通完成融資，估值６２４億元

《傳聞》內地第一財經引述知情人士透露，平保（０２３１８）旗下金融科技服務公司上海

壹賬通金融科技完成Ａ輪融資，估值達８０億美元（約６２４億港元）。

平保旗下多個互聯網金融板塊的子公司亦傳完成多輪融資，並開始啟動上市計劃。其中，市

傳陸金所計劃本月底向港交所提交上市申請，爭取４月上市；平安好醫生亦傳計劃在港上市。公

司暫時對此不予置評。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

