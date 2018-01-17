《傳聞》外資建倉增持Ａ股

《傳聞》踏入今年以來，Ａ股ＥＴＦ持續跑續大市，其中安碩中國Ａ５０（０２８２３）昨

日（１６日）以１６﹒６２元收市，上升０﹒２６元，升幅有１﹒５％，比上證綜指升幅為大。

據聞來自歐美資金建倉增持Ａ股，令Ａ股ＥＴＦ續可以跑贏大市。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

