《傳聞》騰訊投資故事共享平台Ｗａｔｔｐａｄ５０００萬美元

《傳聞》消息人士透露，騰訊控股（００７００）已完成對故事共享平台Ｗａｔｔｐａｄ的

５０００萬美元投資，騰訊發言人及Ｗａｔｔｐａｄ雙方均未就外電的查詢作出回覆。

Ｗａｔｔｐａｄ總部位於多倫多，擁有超過６０００萬用戶通過其網站閱讀、撰寫和分享故

事，公司亦設制片工作室，將用戶的故事拍成電影和電視節目。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

