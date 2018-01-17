《傳聞》消息人士透露，騰訊控股（００７００）已完成對故事共享平台Ｗａｔｔｐａｄ的
５０００萬美元投資，騰訊發言人及Ｗａｔｔｐａｄ雙方均未就外電的查詢作出回覆。
Ｗａｔｔｐａｄ總部位於多倫多，擁有超過６０００萬用戶通過其網站閱讀、撰寫和分享故
事，公司亦設制片工作室，將用戶的故事拍成電影和電視節目。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/01/2018 09:01
《傳聞》騰訊投資故事共享平台Ｗａｔｔｐａｄ５０００萬美元
《傳聞》消息人士透露，騰訊控股（００７００）已完成對故事共享平台Ｗａｔｔｐａｄ的
５０００萬美元投資，騰訊發言人及Ｗａｔｔｐａｄ雙方均未就外電的查詢作出回覆。
Ｗａｔｔｐａｄ總部位於多倫多，擁有超過６０００萬用戶通過其網站閱讀、撰寫和分享故
事，公司亦設制片工作室，將用戶的故事拍成電影和電視節目。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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