《傳聞》市場消息指，鴻海今年計劃為最少三家子公司，包括富士康工業網際網路、鵬鼎及
天鈺科技，在台灣以外地方申請上市掛牌，以留住優秀員工，並為往後的集團的轉型鋪路。
此外，有報道指，鴻海董事會通過富士康工業網際網路股份在上海ＩＰＯ的議案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
17/01/2018 14:10
《傳聞》鴻海計劃將三家子公司在台灣以外上市
《傳聞》市場消息指，鴻海今年計劃為最少三家子公司，包括富士康工業網際網路、鵬鼎及
天鈺科技，在台灣以外地方申請上市掛牌，以留住優秀員工，並為往後的集團的轉型鋪路。
此外，有報道指，鴻海董事會通過富士康工業網際網路股份在上海ＩＰＯ的議案。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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