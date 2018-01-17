《傳聞》鴻海計劃將三家子公司在台灣以外上市

《傳聞》市場消息指，鴻海今年計劃為最少三家子公司，包括富士康工業網際網路、鵬鼎及

天鈺科技，在台灣以外地方申請上市掛牌，以留住優秀員工，並為往後的集團的轉型鋪路。

此外，有報道指，鴻海董事會通過富士康工業網際網路股份在上海ＩＰＯ的議案。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

