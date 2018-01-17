《魚缸博客》壽仔（２６２８）可追落後值博率高，上望２８銀！

《魚缸博客》魚缸噚日（１６日）大反擊，以全日高位３１９０４完場，距離３１９５８史

上最高位只得番５４點。魚缸今日（１７日）番到嚟先低開７９點，隨內房佬、股王ＱＱ

（００７００）齊齊腳軟軟之下，拖累大市最多跌２６２點低見３１６４２點，正當缸友以為嚟

個「大跌市」之際，魚缸便急起即追，將跌幅收窄至只有６點，可見試頂勢頭仍在。

博客留到呢幾日神州保險佬力受追捧，當中平保（０２３１８）更高見９１蚊破頂添，但博

客稍嫌其升勢過急；若睇好呢個板塊嘅缸友，不妨留意一下呢隻值博率相當高嘅壽仔

（０２６２８）喇，話唔定可追落後，借勢博炒上！

睇番公仔圖，壽仔喺上年嘅１１月２３號開始下跌，由上日高位２８﹒２０銀跌到落

１２月１５號嘅最低位２３﹒９銀，足足累跌約１５巴仙！原來中保監嗰陣有數據顯示，指出有

７１家壽險公司，喺上年首９個月萬能險累計新增交費急降約５３個巴仙，消息出咗之後，就嚇

到缸友即刻掟貨啦！

直至噚日收市，有數據顯示，壽仔舊年保費收入踢高近１９巴仙，加上中保監仲話要加強股

東審查，仲要防範「盲目併購」添！多咗收入，加上阿爺整頓吏治之下，相信好大機會將壽仔今

日嘅勢頭延續落去。

目前佢嘅牛熊差距稍為擴大，若睇好壽仔嘅缸友，可在現水平吸納，上望２８銀啦！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

