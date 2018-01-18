《傳聞》北水捧中信証券（６０３０），基金加注中車（１７６６）

《傳聞》市場消息稱，Ａ股展開新升浪，股市成交增加，有利內地券商股，近期北水看中中

信証券（０６０３０）Ｈ股，昨日（１７日）急升６％，升上１９﹒５元，技術走勢已呈突破，

衝越２０元大關可期。

另一方面，美國短期內將公布萬億美元基建投資計劃，包括完善鐵路網，相關股份有望炒一

轉，有基金偷步入市，低位頻頻收集中國中車（０１７６６），可在７﹒７元至

７﹒８元水平附近低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

