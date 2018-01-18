《傳聞》續有藍籌股醞釀抽水

《傳聞》市場消息稱，港股升近３２０００點水平，配股集資活動開始活躍起來。傳聞有藍

籌股醞釀抽水，可能影響大市上升力度，不排除大戶部署對沖，沽空盈富基金（０２８００）。

昨日（１７日）盈富基金以３２﹒１元收市，微升５仙。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

