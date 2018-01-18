《傳聞》平保（０２３１８）分拆４科企港上市，估值６３４１億元

《傳聞》市場消息指，平保（０２３１８）計劃年內分拆旗下４間科技子公司在港掛牌，總

估值高達６３４１億元。當中，陸金所及平安好醫生將於月底提申請上市，前者目標最快３月上

市，後者擬第二季掛牌；金融壹帳通及平安醫療健康管理，則計劃最快下半年上市。龐大上市計

劃，軟銀將領投入股最少３間公司，涉資１８０億元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

