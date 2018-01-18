《傳聞》市場消息指，平保（０２３１８）計劃年內分拆旗下４間科技子公司在港掛牌，總
估值高達６３４１億元。當中，陸金所及平安好醫生將於月底提申請上市，前者目標最快３月上
市，後者擬第二季掛牌；金融壹帳通及平安醫療健康管理，則計劃最快下半年上市。龐大上市計
劃，軟銀將領投入股最少３間公司，涉資１８０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/01/2018 09:01
《傳聞》平保（０２３１８）分拆４科企港上市，估值６３４１億元
《傳聞》市場消息指，平保（０２３１８）計劃年內分拆旗下４間科技子公司在港掛牌，總
估值高達６３４１億元。當中，陸金所及平安好醫生將於月底提申請上市，前者目標最快３月上
市，後者擬第二季掛牌；金融壹帳通及平安醫療健康管理，則計劃最快下半年上市。龐大上市計
劃，軟銀將領投入股最少３間公司，涉資１８０億元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道18/01/2018
【海外置業】日本做業主搞民宿 80萬有交易
|國際動態18/01/2018
憂監管升級 Bitcoin失守1萬美元
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
|生財有道17/01/2018
【史上新高】港股突破歷史高位 市盈率近15倍仍低於十年前
|中國故事17/01/2018
【青島直擊】走訪智能燈商Yeelight創辦人 打入小米Smart Home年收3億
|板塊分析17/01/2018
調控放寬 銷售瘋狂 內房股高處未算高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰