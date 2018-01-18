《傳聞》雅居樂（０３３８３）分拆雅居樂雅生活服務通過上市聆訊

《傳聞》市場消息指，由雅居樂（０３３８３）分拆上市的雅居樂雅生活服務，已通過港交

所上市聆訊，將於本月２９日起公開招股，農曆新年前掛牌。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

