《傳聞》市場消息指，由雅居樂（０３３８３）分拆上市的雅居樂雅生活服務，已通過港交
所上市聆訊，將於本月２９日起公開招股，農曆新年前掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/01/2018 09:01
《傳聞》雅居樂（０３３８３）分拆雅居樂雅生活服務通過上市聆訊
《傳聞》市場消息指，由雅居樂（０３３８３）分拆上市的雅居樂雅生活服務，已通過港交
所上市聆訊，將於本月２９日起公開招股，農曆新年前掛牌。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
|生財有道18/01/2018
【海外置業】日本做業主搞民宿 80萬有交易
|國際動態18/01/2018
憂監管升級 Bitcoin失守1萬美元
|生財有道17/01/2018
【史上新高】郭家耀：今趟牛市較2015大時代健康 升勢料持續
|生財有道17/01/2018
【史上新高】港股突破歷史高位 市盈率近15倍仍低於十年前
|中國故事17/01/2018
【青島直擊】走訪智能燈商Yeelight創辦人 打入小米Smart Home年收3億
|板塊分析17/01/2018
調控放寬 銷售瘋狂 內房股高處未算高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰