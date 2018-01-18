《傳聞》市場消息指出，吉利（００１７５）擬發行基準規模５年期優先無擔保美元票據，
初步指導價為美國國庫證券（Ｔ）加１５０點子水平，集資為作再融資及一般企業用途，預期今
日（１８日）定價。
巴克萊、法巴、德銀及瑞銀為聯席環球協調人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
18/01/2018 11:19
《傳聞》吉利（００１７５）擬發行５年期優先無擔保美元票據
《傳聞》市場消息指出，吉利（００１７５）擬發行基準規模５年期優先無擔保美元票據，
初步指導價為美國國庫證券（Ｔ）加１５０點子水平，集資為作再融資及一般企業用途，預期今
日（１８日）定價。
巴克萊、法巴、德銀及瑞銀為聯席環球協調人。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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