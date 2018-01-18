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即市新聞

18/01/2018 15:58

《魚缸博客》中港魚缸交投暢旺，神州券商佬揸實咪放手喇喂！

　　《魚缸博客》花旗國魚缸噚日（１７日）相當厲害，三大指數又再齊齊創收市新高。香江依
邊上日尾市突破歷史高位後，氣氛非常熾熱，魚缸繼續開心跳起，今朝（１８日）一開波就衝破
三萬二，雖然其後有出現回吐幾十點，不過都只屬技術性回調，缸友又唔使過於憂慮。
　　魚缸勢強，除咗生發發（００３８８）最高興之外，相信一眾券商佬就更加興奮，呢幾日都
已經見到佢哋拖住手開ｐａｒｔｙ，今日博客就想同大家講講神州券商佬。可能有缸友會問，點
解唔講埋香江券商佬啊？皆因神州魚缸近日都主導住香江魚缸走勢，所以首當其衝一定係神州出
品首先受惠喇。
　　Ａ股最近回勇，加上交投氣氛都好咗好多，今年中更加會納入ＭＳＣＩ新興市場指數。再者
，券商佣金率都無咩會下嘅跡象，可以算係有相當多好消息。唔止係博客講嫁，野村上星期先出
過份報告讚券商股，話板塊嘅業務向好緊，最重要係估值唔算貴，話首選中信証券
（０６０３０）同廣發証券（０１７７６）。
　　如果揸緊上述兩隻神州券商佬嘅缸友千祈唔好咁快放手啦，隨住Ａ股回勇同「入摩」，估計
仲有排升！至於未有貨嘅缸友可以先等等，呢兩日都升得較急，可待板塊隨市回調些少，再作部
署。
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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