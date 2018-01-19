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即市新聞

19/01/2018 09:00

《傳聞共賞》歐化截孖展超購１１０８倍，新地雲海超購８﹒５倍

　　《傳聞共賞》歐化（０１７１１）孖展截止超購近１１０８倍
　　　　　　　　新地馬鞍山雲海一期累收１０２７票，超購８﹒５倍內地
　　　　　　　　Ａ股基金熱銷
　　　　　　　　啤酒企業集體加價
　　　　　　　　５Ｇ商用加快，資金落行中移動（００９４１）

　　《昔日傳聞》平保（０２３１８）分拆４科企港上市，估值６３４１億元
　　　　　　　　雅居樂雅生活通過上市聆訊
　　　　　　　　北水看中中信証券（０６０３０）
　　　　　　　　基金加注中車（０１７６６）
　　　　　　　　續有藍籌股醞釀抽水
　　　　　　　　騰訊投資故事共享平台Ｗａｔｔｐａｄ５０００萬美元
　　　　　　　　富力（０２７７７）向萬達購倫敦物業
　　　　　　　　外資建倉增持Ａ股
　　　　　　　　深圳房價穩好捧萬科（０２２０２）
　　　　　　　　中信銀行（００９９８）拓展新融資業務
　　　　　　　　道生國際計劃今年港上市，集資約３億美元
　　　　　　　　星星地產（０１５６０）以２﹒６億收購大角咀德利大廈
　　　　　　　　工程機械銷售放慢資金沽龍工（０３３３９）
　　　　　　　　記憶體價格回軟沽華虹半導體（０１３４７）
　　　　　　　　甘肅銀行（０２１３９）中間水平定價
　　　　　　　　恆地（０００１２）與港府達協議，古洞地補逾１２億元
　　　　　　　　內地氣荒初步紓解資金沽昆侖能源（００１３５）
　　　　　　　　天然氣接收站大增捧中集安瑞科（０３８９９）
　　　　　　　　香港倫敦紐約入圍沙特阿美上市候選地點
　　　　　　　　華新手袋（０２６８３）孖展暫超購逾５﹒８８倍
　　　　　　　　中芯（００９８１）炒研發新型芯片
　　　　　　　　中銀香港（０２３８８）或獲注資
　　　　　　　　金蝶（００２６８）入股美機械人公司
　　　　　　　　小米可能成為香港首批同股不同權上市公司
　　　　　　　　復星國際（００６５６）為旅遊業務ＩＰＯ委聘三家銀行
　　　　　　　　油田堪探回暖落行中海油田服務（０２８８３）
　　　　　　　　基金減持房產信託
　　　　　　　　中銀航空租賃（０２５８８）炒增加派息
　　　　　　　　安踏（０２０２０）推多品牌策略
　　　　　　　　美圖（１３５７）董事長蔡文勝沽天璽兩單位賺１１００萬
　　　　　　　　檳傑科達（０１６６５）孖展僅獲輕微超額認購
　　　　　　　　內地家電醞釀提價
　　　　　　　　內地可能再上調市場操作利率
　　　　　　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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