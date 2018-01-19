《傳聞》內地５Ｇ商用加快，資金落行中移動（００９４１）

《傳聞》市場消息稱，內地５Ｇ在今年底可基本上實現預商用，意味５Ｇ全面商用有可能加

快，落後多時的電訊股昨日（１８日）出現異動，中移動（００９４１）昨日突破８０元，以

８１﹒４５元收市，上升２﹒３元，短期有望向８５元進發。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

