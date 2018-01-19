《傳聞》Ａ股基金熱銷，啤酒企業集體加價

《傳聞》市場消息稱，Ａ股已展新升浪，近期推出發售的Ａ股公募基金熱銷，吸引以數百億

計資金，將為Ａ股注入新水，安碩Ａ５０中國（０２８２３）昨日（１８日）以１６﹒７２元收

市，上升０﹒１８元，短期上試１７元的機會不低。

另一方面，中國啤酒企業集體加價，據聞迄今平均幅度高達一成，預期可抵銷成本增加，提

升行業毛利，支持啤酒行業出現拐點，盈利將有顯著增長，青島啤酒（００１６８）在４２元至

４３元的支持力不弱。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

