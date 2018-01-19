《傳聞》市場消息稱，Ａ股已展新升浪，近期推出發售的Ａ股公募基金熱銷，吸引以數百億
計資金，將為Ａ股注入新水，安碩Ａ５０中國（０２８２３）昨日（１８日）以１６﹒７２元收
市，上升０﹒１８元，短期上試１７元的機會不低。
另一方面，中國啤酒企業集體加價，據聞迄今平均幅度高達一成，預期可抵銷成本增加，提
升行業毛利，支持啤酒行業出現拐點，盈利將有顯著增長，青島啤酒（００１６８）在４２元至
４３元的支持力不弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
19/01/2018 09:16
《傳聞》Ａ股基金熱銷，啤酒企業集體加價
《傳聞》市場消息稱，Ａ股已展新升浪，近期推出發售的Ａ股公募基金熱銷，吸引以數百億
計資金，將為Ａ股注入新水，安碩Ａ５０中國（０２８２３）昨日（１８日）以１６﹒７２元收
市，上升０﹒１８元，短期上試１７元的機會不低。
另一方面，中國啤酒企業集體加價，據聞迄今平均幅度高達一成，預期可抵銷成本增加，提
升行業毛利，支持啤酒行業出現拐點，盈利將有顯著增長，青島啤酒（００１６８）在４２元至
４３元的支持力不弱。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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